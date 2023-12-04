Fred geri döndü, Fenerbahçe iyi sinyaller verdi! Sakatlığının ardından 1 ay sonra sahalara geri dönen Fenerbahçeli Fred, Sivasspor maçında gösterdiği performansla beğeni topladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasıyla kapandı.

Hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a deplasmanda farklı mağlup olan sarı-lacivertliler, Sivasspor'u Sebastian Szymanski, İrfan Can ve Edin Dzeko'nun golleriyle 4-1 mağlup ederek hem moral depoladı hem de averajla liderlik koltuğunu korudu.

Konuk ekibin tek sayısı Rey Manaj'dan geldi.

Formasına kavuştu

Bu maçta ise dikkatleri Brezilyalı orta saha Fred çekti. 1 aydır sahalardan uzak kalan yıldız isim sahalara dönmesiyle Sivasspor maçında etkisini gösterdi.

Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 5 maçı kaçırmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, 5 maçın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Fenerbahçe, Fred'le kazanıyor

Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Fred, sarı-lacivertli ekibin baskılı ve skorer oyun kimliğini yeniden göstermesinde önemli bir pay sahibi oldu.

Öte yandan Fenerbahçe, Fred'in sahada olduğu 15 resmi maçın tamamını kazandı.

"Geri döndüğüm için, galip geldiğimiz için çok mutluyum"

Maçın ardından Fred açıklamalarda bulundu. Geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Fred, şunları dedi:

Galibiyet için çok mutluyum. İyi oynadık. Geri döndüğüm için de mutluyum. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Zorlu bir süreçti. Sağlık ekibiyle birlikte çok çalıştık. Geri döndüğüm için, galip geldiğimiz için çok mutluyum.

"Dzeko'yu gol kralı yapmak en büyük hedefim"

Edin Dzeko'nun performansını öven Brezilyalı yıldız, şu ifadeleri kullandı: