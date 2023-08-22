Fred: Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, Samsunspor galibiyeti sonrası konuştu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u Dzeko ve Szymanski'nin 2-0 yendi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Fred, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum"

Brezilyalı futbolcu, "Genel olarak baktığımızda bizim için iyi bir maç oldu. İlk yarıda çok iyi oynayamadık ama ikinci yarıda performansımızı yukarı çektik. Bir pozisyona girdim, kaçırdım. Bir tane iptal edilen golüm var. Takımın performansında dolayı mutluyum. Herkes elinden geleni yaptı. Önemli olan 3 puandı. Taraftarımızı tebrik ediyorum, maç boyunca susmadılar. Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Buraya geleli 2 hafta oldu. Sıcağa da alışmaya çalışıyorum. Genel olarak halimden mutluyum. Çok mutluyum. Çok mücadele ettik, savaştık. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Perşembe günü kazanmak istediğimiz bir maçımız daha var" ifadelerini kullandı.