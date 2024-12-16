Fred: İki mağlubiyet sonrası kazanmak önemliydi

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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin iki golüyle 3-1 yendi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fred, "Önemli bir maçı kazandık. Zor olacağını biliyorduk. İyi baş ettik. Bazı anlarda daha iyi konsantre olmak gerekiyor rakip 1 kişi eksikken. Taraftarlarımız önünde kazanmak önemliydi. Yolumuza devam edeceğiz çünkü cuma günü başka bir önemli maçımız var" dedi.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE İNANSIN"

Fenerbahçe taraftarının kendilerine inanması gerektiğini söyleyen Fred, "Aldığımız iki mağlubiyet sonrası kazanmak önemliydi. Taraftarlarımız bize inansın. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonunda hepimizin mutlu olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.