Fred: İlk hat-trick'im için mutluyum Rizespor'a karşı hat-trick yapan Fenerbahçeli futbolcu Fred, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-0 mağlup etti.

Maçta hat-trick yapan Fenerbahçeli Fred, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"İLK HAT-TRICK'İMİ YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Fred yapıtğı açıklamada, "Geri döndüğüm için mutluyum. Maalesef sakatlık yaşamıştım ama şimdi iyiyim. Takıma yardım etmek için geri döndüm. İlk hat-trick'imi yaptığım için mutluyum. 3 gol attığım için çok mutluyum. Bugün iyi bir adım attık, bu şekilde devam etmeliyiz." dedi.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Attığı goller için de konuşan Brezilyalı, "Kariyerimdeki ilk hat-trick'imi yaptığımı konuştuk. Herkesin mutlu olduğunu konuştuk Takım olarak iyi bir adım attı. İyi bir takıma karşı oynadık. Cuma günü başka bir maçımız var ve bunu kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.