Fred: Jose Mourinho, şampiyonluk için geldi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiliz takımı Manchester United ile mücadele edecek.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.

Bu kritik müsabaka öncesinde Fenerbahçe forması giyen Fred, UEFA TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takımın deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da önemli ifadeler kullandı.

"ONA ÇOK MİNNETTARIM"

Mourinho'ya minnettar olduğunun altını çizen Fred, şu sözleri sarf etti:

Mourinho'nun kalitesinden bahsetmeme gerek yok. Herkes onları ve kazandığı şampiyonlukları biliyor. Harika bir menajer ve ona çok minnettarım.

"BENİ ARADI VE İSTEDİ"

Manchester United'a transferinde yaşananları anlatan başarılı orta saha, şunları dedi:

Beni Manchester United'a getiren kilit insanlardan biriydi. Shakhtar'dayken beni aradı ve United'a gitmemi istediğini söyledi ve Jose Mourinho'nun aramasından sonra bunu reddedemedim.

"TEKRAR BİR ARADAYIZ"

Türkiye'de tekrardan yollarının kesiştiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, şu şekilde konuştu:

Ve şimdi, ben Fenerbahçe'deyim ve o yine burada, yani tekrar bir aradayız. Onunla çalışmaktan çok mutluyum ve minnettarım. O, teknik kadroya ve oyunculara çok şey katan harika ve saygı duyulan bir insan.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİ"

Birlikte başarılar kazanmak istediğini belirten Fred, şu ifadeleri kullandı: