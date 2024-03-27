Fred, ligden çekilme gündeminden rahatsız Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred'in, Trabzonspor maçındaki yaşanan olaylardan rahatsız olduğu öğrenildi.

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2 Nisan'da ligden çekilme gündemini Genel Kurul'a sunacak ve yetki isteyecek olan Fenerbahçe'de bu durum, yabancı futbolcuların da geleceğini doğrudan etkileyecek.

Sarı-lacivertli ekipte, Fred'in rahatsızlığı da ortaya çıktı.

Gündemden rahatsız

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda önemli bir yer tutan yıldız futbolcu Fred, Kanarya'nın ligden çekilme ihtimali hakkında şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. Ancak 31 yaşındaki Sambacı'nın, bu gündemden çok rahatsız olduğu öğrenildi.

8 gole katkı

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 25 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol atarken 6 da asist katkısı vermeyi bildi.

Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca kontratta 1 yıl da uzatma opsiyonu olduğu biliniyor.