Fred olmayınca Fenerbahçe zorlanıyor Fred'in yokluğu, Fenerbahçe'nin performansını olumsuz etkiliyor. Mourinho'nun özlemini dile getirdiği Brezilyalı futbolcu, takımın sonuçlarına doğrudan etki ediyor.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in eksikliğini hissediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun "Fred'i çok özlüyorum" şeklindeki sözleri, ilk başta eleştirilse de sahada alınan sonuçlar, Portekizli teknik adamı haklı çıkardı.

Fred'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçlarda Fenerbahçe'nin performansı düşüş gösterdi.

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e 2-1 yenilen ve rövanşta 1-1 berabere kalarak elenen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de Adana Demirspor karşısında zorlansa da tek golle galip geldi. Ancak Göztepe ile oynanan maçta 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.

FRED YOKSA KAYIP VAR

Geçen sezon Fred'in oynamadığı 16 maçta Fenerbahçe'nin 4 yenilgi ve 3 beraberlik alması, Brezilyalı oyuncunun takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.