Fred: Sonuna kadar savaştık

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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı lacivertli takımın orta saha oyuncusu Fred, şunları söyledi:

"SONUNA KADAR SAVAŞTIK"

Çok önemli bir maç kazandık. Avrupa Ligi'ne iyi başlamak güzel. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sonuna kadar savaştık. Orta sahada adam adama oynuyordu rakip, korakor ikili mücadeleler vardı. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi. İlk topları ve ikinci topları almak kritikti. Başlarda bu topları kaybettik, sonrasında bunları kazanınca ayağa oynadık ve kontrol ettik oyunu, ardından goller geldi.