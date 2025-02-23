Fred'den Brezilya mesajı! Dönmek istiyorum

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan, Süper Lig'de de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu Fred, Brezilya basınına konuştu.

Caze TV'ye geleceği hakkında konuşan Fred, ülkesine geri dönmek istediğini belirtti.

İLK TERCİHİ INTERNACIONAL

Internacional altyapısında yetişen orta saha oyuncusu, Brezilya'ya dönmesi durumunda ilk seçeneğinin yine yuvası olacağını dile getirdi.

MINEIRO'YA DA AÇIK KAPI

Fred Internacional'in dışında Atletico Mineiro'ya da açık kapı bıraktı ve henüz herhangi bir görüşme olmadığını belirtti.

Geri dönüş için her zaman açık kapı bıraktığını ifade eden Fred, ileride böyle bir opsiyon doğması halinde bunu düşüneceğini aktardı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Geçtiğimiz sezonun başında İngiliz devi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye 9.74 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 31 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

13 milyon euro piyasa değerine sahip olan yıldız isim, Fenerbahçe formasını 66 kez giydi.

Fred, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 15 asistle mücadele etti.