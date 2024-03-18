Fred'den büyük başarı! Trabzonspor maçında harika işler çıkarttı Süper Lig'in 30'uncu hafta karşılaşmasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de takımının ilk 2 golünü atan Fred performansıyla dikkat çekerken bir ilki de yaşadı.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbide büyük bir heyecan yaşanırken maçta gol perdesini Fred açtı. Brezilyalı yıldız siftah yaptı. Ardından ilk yarının sonlarında bir kez daha ağları havalandırdı.

Fred'den bir ilk

Maçta, dakikalar 13'ü gösterirken Tadic'den aldığı pasla ceza sahasına girmeden vuruşunu yapan Fred, Uğurcan'ın solundan topu ağlara gönderdi. Brezilyalı yıldız, daha çok sol ayağını kullanmasına rağmen sağ ayağıyla harika bir gol kaydetti.

Yıldız oyuncu, ilk yarının sonlarına doğru 45+4. dakikada bir gol daha kaydederken mücadeleye damgasını vurdu. Fred böylece, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a attı.

Valbuena'dan sonra ilk isim oldu

Opta verilerine göre; Süper Lig'deki ilk golünü atan Fred (18 maç), Mathieu Valbuena'dan (Nisan 2019) bu yana Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor ağlarını ceza sahası dışından havalandıran ilk isim oldu.

Semih Şentürk'ten sonra ilk kez

Profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki gol atan Fred, Semih Şentürk'ten (2 gol; Nisan 2006) bu yana Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a konuk olduğu bir lig karşılaşmasında iki gol sevinci yaşayan ilk isim oldu.