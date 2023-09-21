Fred'den Crespo açıklaması: Onunla işim daha kolay Fenerbahçeli Fred, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred, iki asit yaptığı müsabakanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Fred, "Öncelikle takımın performansında dolayı mutluyum. Takım olarak çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Kendim ve takım adına güzel bir maç oldu. Kazanma serisine devam etmek istiyoruz. Şimdi yapacağımız şey dinlemek ve hafta sonundaki maça hazırlanmak" ifadelerini kullandı.

"Her oyuncunun kendisini hazır tutması gerekiyor"

30 yaşındaki futbolcu, "Takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Kadroda olan her oyuncunun kendisini hazır tutması gerekiyor. Bugün de bunun göstergesi oldu. Oynayan herkes elinden geleni yapıyor" açıklamasını yaptı.

"Crespo ile işim daha kolay"

Nordsjaelland'a karşı yan yana oynadığı Crespo hakkında konuşan Fred, "Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benim onunla aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı. Sadece onu değil, herkesi tebrik ediyorum. Oynayan herkes takıma yardım etmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Önemli olanın da bu olduğunu düşünüyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.