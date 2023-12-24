Fred'den Galatasaray derbisi paylaşımı!

ensonhaber.com
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. hafta maçında kozlarını paylaşacak.
Kadıköy'de sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak dev derbi öncesinde Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile oynanan lig maçının son dakikasında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, forma giyemeyeceği derbi öncesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Takımını destekleyen bir Fenerbahçe taraftarı olacağım"
30 yaşındaki isim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Soyunma odasından tribünlere; bu akşam derbide takımını destekleyen bir Fenerbahçe taraftarı olacağım.
Fred'in bu paylaşımı birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından paylaşıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış