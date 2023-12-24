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Fred'den Galatasaray derbisi paylaşımı!

Fred'den Galatasaray derbisi paylaşımı! Kırmızı kart cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Fred, derbi öncesinde "Soyunma odasından tribünlere; bu akşam derbide takımını destekleyen bir Fenerbahçe taraftarı olacağım" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.