Fred'den kuaför pozu! Saçlarını değiştirdi

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelmişti. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
Sarı-lacivertlilerin golünü 12. dakikada İrfan Can Kahveci atarken, Samsunspor'da Emre Kılınç 63. dakikada sahneye çıkarken skoru belirlemişti.
Samsunspor maçının son anlarında sakatlanmıştı
Bu maçta ise Fenerbahçe'ye kötü bir haber gelmişti. Mücadeleye 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu Fred, müsabakanın son anlarında sakatlık yaşamıştı.
Orta sahada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Fred, daha sonra kenara işaret yaptı. Fred’in yerine 86. dakikada Rade Krunic dahil olmuştu.
Yaşanan bu sakatlığın ardından sarı-lacivertliler, başarılı futbolcu Fred’in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlanıldığını duyurmuştu.
Durumu iyiye gidiyor
Geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlayan orta saha oyuncusunun durumu iyiye gidiyor.
Brezilyalı futbolcunun çekilen MR'ından sonra koşulara başlaması uygun görüldü.
Fred, yaklaşık 2 hafta daha bireysel çalışacak ve yeniden kontrole girecek. Tam iyileşme gözlemlenmesi halinde takımla çalışmalara başlayacak.
Saçlarını kesti
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak maça yetiştirilmesi beklenen yıldız isim, stilinde büyük bir değişime gitti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 30 yaşındaki isim, kuaförden bir gönderi yayınladı.
Saçlarını kesen Fred, yeni halini paylaştı. Yıldız oyuncunun yeni hali ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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