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Fred'den kuaför pozu! Saçlarını değiştirdi

Fred'den kuaför pozu! Saçlarını değiştirdi Samsunspor'la oynanan Süper Lig maçında sakatlık geçiren ve 21 Ocak'tan bu yana sahalardan uzak kalan Fred, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığını atlatmayı hedefleyen yıldız isim, saçlarında değişikliğe gitti. Brezilyalı oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.