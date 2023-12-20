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Fred'den maç sonu paylaşımı: Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz

Fred'den maç sonu paylaşımı: Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.