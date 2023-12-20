Fred'den maç sonu paylaşımı: Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz

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Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Fred, Kayserispor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Brezilyalı yıldız, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından, "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Kayserispor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Öte yandan Fred'in soyunma odasında arkadaşlarına "Asla küfretmedim" dediği iddia edildi.
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