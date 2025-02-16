Fred'den sakatlık açıklaması: İyiyim

Süper Lig'de 24. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Orta saha oyuncusu Fred, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALAR VAR"

Fred şunları söyledi:

"Aslında bana göre de asist sayılmalıydı o pozisyon. Güzel bir pas attığımı düşünüyorum. Maçla ilgili, güzel bir maç çıkardık. Aldığımız 3 puan önemliydi. İyi bir rakibe karşı oynadık. Bugün iyiydik, iyi bir oyun ortaya koyduk. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Onları biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Perşembe günü bir önemli maçımız daha var. Adım adım ilerliyoruz. Dinleneceğiz ve sonrasında hazır olacağız."