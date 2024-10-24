Fred'den şampiyonluk sözleri

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 22.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Manchester United ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, bu kritik maç öncesinde İngiliz basınından Daily Mail'e açıklamalarda bulundu.

"SİZİ MAHVEDECEĞİZ DİYE MESAJ ATTIM"

Manchester United maçını değerlendiren Fred, şunları dedi:

Kuralar çekildiğinde Bruno Fernandes'e 'Sizi mahvedeceğiz' diye mesaj attım. O da bana 'Hayır, biz sizi mahvedeceğiz' dedi ama arkadaşım Bruno kırmızı kart gördü ve bize karşı oynayamayacak.

"BİZE KARŞI İYİ OYNAYAMAZLAR"

Eski takımını halen takip ettiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, şu sözleri sarf etti:

Manchester United en iyi zamanında değil ama onları hala destekliyorum, iyi oynamadıklarında üzülüyorum. Ancak bize karşı durum farklı, bize karşı iyi oynayamazlar.

"ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ"

Son olarak geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaybetmelerini değerlendiren Fred, şu ifadeleri kullandı: