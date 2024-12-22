Fred'den şaşırtan İsmail Kartal beğenisi!

Haber Merkezi

Sezon başında İsmail Kartal'la yollarını ayıran ve takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 16 hafta sonunda istenilen sonuçları elde edemedi.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bulunan sarı-lacivertlilerde takımın önemli isimlerinden olan Fred, çarpıcı bir harekete imza attı.

KARŞILAŞTIRMAYI BEĞENDİ

Brezilyalı orta saha, bir Fenerbahçe taraftar hesabının İsmail Kartal'ın geçtiğimiz sezonki performansı ile Jose Mourinho'nun bu sezonki performansı arasında karşılaştırma yapmasını Instagram hesabından beğendi.

31 yaşındaki futbolcunun, bu hareketi ise sosyal medyada gündem yarattı.

FENERBAHÇE, GEÇEN SEZONUN 7 PUAN GERİSİNDE KALDI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yakalanan yüksek puan ortalaması bu sezon yakalanamadı.

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı.

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ligde 16 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 36 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 7 puan gerisinde kaldı.

Öte yandan geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 15 puan kaybeden Fenerbahçe; bu sezon 16 maçta 12 puan kaybetti.