Fred'den Sivasspor'a harika gol!

Süper Lig'de 33. haftanın kapanış mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı harika bir gole sahne oldu.
İlk devrenin son anlarında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, ceza sahası dışından harika bir gol kaydederek kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçmeyi başardı.
Fred'den nefis gol
Dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Fred sol çaprazda caza sahasının önünde rakibini geçerek kaleye vurdu.
Brezilyalı orta sahanın vurduğu top yakın köşeden tam 90'a giderek ağlarla buluştu.
3. kez gol sevinci yaşadı
Sezon başında Manchester United'dan kadroya 9.7 milyon euro bonservis bedeliyle katılan Fred, sarı-lacivertli formayla 30 resmi maça çıktı.
31 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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