Fred'den Trabzonspor'a mükemmel gol! Uzaklardan çok sert vurdu

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Bordo-mavili takımın ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçe harika bir golle öne geçti.
Fred, ilk golünü harika attı
Dakikalar 13'ü gösterdiğinde merkezde ceza sahasının çok uzağında topu kontrol eden Fred şutunu çekti, top kalecinin solundan tam köşeye giderek ağlarla buluştu.
Böylelikle Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Manchester United'dan 9.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe ile 26 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu 7 kez asist yapma başarısı gösterdi.
Trabzonspor'un faul beklentisi
Öte yandan Fred'in attığı gol öncesinde Trabzonspor cephesi faul bekledi.
Karadeniz ekibinin oyuncuları Osayi Samuel'in Trezeguet'e faul yaptığı yönünde yönünde itirazda bulundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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