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Fred'den Trabzonspor'a mükemmel gol! Uzaklardan çok sert vurdu

Fred'den Trabzonspor'a mükemmel gol! Uzaklardan çok sert vurdu Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, Trabzonspor'la oynanan lig maçının ilk yarısında şık bir gole imza attı. Brezilyalı orta saha, böylelikle sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.