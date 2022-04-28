Petrol
104.34
-0.58%
Euro
15.56
-0.45%
Dolar
14.80
-0.08%
Altın
897.71
-0.02%
Borsa
2452
0.01%
Bitcoin
590.186
1.76%
BTXN Coin
20.35
-5.12%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Freddy Hall trafik kazasına kurban gitti

    Bermuda Milli Takımı kalecisi Freddy Hall, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.
    • 28.04.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 15:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Freddy Hall trafik kazasına kurban gitti

    Toronto FC formasını da giyen Bermudalı kaleci Freddy Hall, 37 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

    Bermuda Polisi'nde yapılan açıklamada Hall'ın gece 3'te geçirdiği kazada ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

    Küçük bir ada olan Bermuda'da 2022 yılında sadece 5 trafik kazası gerçekleşti.

    Freddy Hall trafik kazasına kurban gitti #1

    Birçok takımda forma terletti

    2012 yılında Stefan Frei'ın sakatlanması üzerine Toronto FC'ye transfer olan Hall, 11 maçta bu takımın formasını giymişti.

    Hall, Toronto'nun Liverpool ile oynadığı ve 1-1 berabere biten hazırlık maçında da kalede görev yapmıştı.

    Freddy Hall kariyeri boyunca Toronto FC'nin yanı sıra Northampton Town, Chester, Oxford Cit, Telford United, Limerick gibi takımların formasını giydi.

    10 kez Bermuda milli takımının kalesini korudu.


    İlginizi Çekebilir

    Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü
    Dünya

    Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü

    Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim
    Magazin

    Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir