Freddy Hall trafik kazasına kurban gitti

Bermuda Milli Takımı kalecisi Freddy Hall, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

Toronto FC formasını da giyen Bermudalı kaleci Freddy Hall, 37 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Bermuda Polisi'nde yapılan açıklamada Hall'ın gece 3'te geçirdiği kazada ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Küçük bir ada olan Bermuda'da 2022 yılında sadece 5 trafik kazası gerçekleşti.

Birçok takımda forma terletti

2012 yılında Stefan Frei'ın sakatlanması üzerine Toronto FC'ye transfer olan Hall, 11 maçta bu takımın formasını giymişti.

Hall, Toronto'nun Liverpool ile oynadığı ve 1-1 berabere biten hazırlık maçında da kalede görev yapmıştı.

Freddy Hall kariyeri boyunca Toronto FC'nin yanı sıra Northampton Town, Chester, Oxford Cit, Telford United, Limerick gibi takımların formasını giydi.

10 kez Bermuda milli takımının kalesini korudu.