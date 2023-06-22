Frederic Kanoute, Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti Bir dönem Sevilla ile Avrupa futboluna damga vuran Frederic Kanoute, Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti.

AA

Eski Malili milli futbolcu Frederic Kanoute, Fatih Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan ve kentin tarihi, kültürel bölgelerini gezen Kanoute'nin, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Belediyeye ait kütüphaneyi gezen ve başkan Turan'la futbol üzerine sohbet eden Kanoute'nin, kendisine ait sivil toplum kuruluşu hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

"Kanoute'ye ziyareti için teşekkür ederim"

Başkan Turan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: