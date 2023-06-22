Frederic Kanoute, Fatih Belediyesi'ni ziyaret etti

Eski Malili milli futbolcu Frederic Kanoute, Fatih Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan ve kentin tarihi, kültürel bölgelerini gezen Kanoute'nin, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.
Belediyeye ait kütüphaneyi gezen ve başkan Turan'la futbol üzerine sohbet eden Kanoute'nin, kendisine ait sivil toplum kuruluşu hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
"Kanoute'ye ziyareti için teşekkür ederim"
Başkan Turan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Kanoute, uzun yıllar Sevilla forması giymiş başarılı bir futbolcu. Biz aynı zamanda onu Müslüman kardeşlerimize yapmış olduğu yardım çalışmalarıyla da tanıyoruz. 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülü'nü de alan Kanoute'ye ziyareti için teşekkür ederim.