Fred’in çocuğunun Türkçe alıştırması sosyal medyada ilgi odağı oldu Brezilyalı futbolcu Fred’in çocuğu, bir videoda Türkçe alıştırması yaparken görüldü. Samimi anlar içeren video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynadığı rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, tamamen iyileşti ve takımla birlikte antrenmanlara katılmaya başladı.

Fred, Instagram hikayesinde bu sezon 13 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

ÇOCUĞU TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Ayrıca, Brezilya’nın ünlü orta saha oyuncusu Fred’in çocuğu, sosyal medyada paylaşılan bir videoda Türkçe alıştırması yaparken görüldü.

VİRAL OLDU

Videoda Fred’in çocuğunun Türkçe kelimeler ve cümleler üzerinde çalıştığı anlar, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Samimi ve eğlenceli anlara sahne olan video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.