Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynadığı rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, tamamen iyileşti ve takımla birlikte antrenmanlara katılmaya başladı.
Fred, Instagram hikayesinde bu sezon 13 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
ÇOCUĞU TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
Ayrıca, Brezilya’nın ünlü orta saha oyuncusu Fred’in çocuğu, sosyal medyada paylaşılan bir videoda Türkçe alıştırması yaparken görüldü.
VİRAL OLDU
Videoda Fred’in çocuğunun Türkçe kelimeler ve cümleler üzerinde çalıştığı anlar, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Samimi ve eğlenceli anlara sahne olan video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış