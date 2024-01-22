Fred'in sakatlanmasının ardından Galatasaray'dan flaş paylaşım! Kükre... Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, Samsunspor ile 1-1 berabere kalınan maçın son dakikalarında sakatlık geçirdi. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı. Bu haberin ardından ise Galatasaray'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleye 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu Fred, müsabakanın son anlarında sakatlık yaşadı.

Orta sahada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Fred, daha sonra kenara işaret yaptı. Fred’in yerine 86. dakikada Rade Krunic dahil oldu.

1.5 ay forma giyemeyecek

Yaşanan bu sakatlığın sonrasında sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcu Fred’in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlanıldığı duyuruldu.

Yıldız futbolcu, ortalama 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'dan paylaşım

Fred'in sakatlığının ardından ise ezeli rakip Galatasaray'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Trabzonspor'u deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup ederek zirveye yeniden ortak olan sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yer aldığı bir gönderi yayınladı.

Galatasaray, bu paylaşımında "Kükre!" notunu düşerken aslan emojisini de kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın yaptığı bu paylaşım ise sosyal medyada Fenerbahçeli Fred'in sakatlığına gönderme olarak yorumlandı.