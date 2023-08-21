Fred'in Samsunspor karşısında bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in Samsunspor ile oynanan Süper Lig maçının ikinci yarısında bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

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Süper Lig'in ikinci haftasında ligin yeni ekiplerinden Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli takımın Manchester United'dan yeni transferi Fred'in kaydettiği gol pozisyonun ofsayt olması nedeniyle iptal edildi.

Gol geçersiz sayıldı

Mücadelenin 72. dakikasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Tadic, sol ayağıyla topun dibine girdi ve havadan ara pasını gönderdi.

Savunmadan seken topu iyi takip eden Fred ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla gelişine vurdu, top kaleci Okan'ın üzerinden filelerle buluştu.

Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun başlangıcında Tadic için ofsayt tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)