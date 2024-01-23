Fred'in yokluğunda sahne Rade Krunic'in Fenerbahçe'de sahalardan 1.5 ay uzak kalması beklenen Fred'in yokluğunda Rade Krunic forma giyecek. Başarılı futbolcunun kendisine oldukça güvendiği öğrenildi.

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Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe bir de Fred'den gelen haberle sarsılmıştı.

Müsabakada sakatlanan ve maçı tamamlayamayan Fred'in çekilen MR'ında sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilmişti.

Brezilyalı futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fred takım için çok önemli

Tedavisine başlanan Fred'in bu süreci Türkiye'de geçireceği öğrenildi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sahalara geri dönmesi ise 6 haftayı bulabilir.

Sambacı'nın takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu, görev yapamadığı maçlarda net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Fred, 29 Ekim'de Pendikspor ile oynanan karşılaşmada kasığından sakatlık yaşamış ve yaklaşık 1 ay görev yapamamıştı.

Sambacı'nın sahada olmadığı süreçte Fenerbahçe'nin orta alanında tüm dikkatler Rade Krunic'e yoğunlaştı.

Yokluğu hissedilmişti

Bu süreçte Fenerbahçe ligde Trabzon'a evinde yenildi, Adana Demir ile berabere kaldı, Karagümrük'ü mağlup etti. Konferans Ligi'nde ise 2-0'lık Ludogorets ve 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetleri yaşandı.

Fred'in kırmızı kart cezası nedeniyle oynamadığı Galatasaray derbisi 0-0 biterken, İstanbulspor maçı 5-1 kazanıldı. Yıldız oyuncu bu kez ligde 5, kupada 1 olmak üzere 6 mücadelede takımını yalnız bırakabilir.

Gözler Krunic'te

Fred'in ilk sakatlık dönemi, Fenerbahçe'nin saha içindeki sistemini ciddi anlamda aksatmıştı. Ancak İsmail Kartal'ın eli bu kez daha güçlü. Tecrübeli teknik adam artık, sezon başından beri ısrarla transfer edilmesini istediği Rade Krunic'e sahip.

Boşnak oyuncu ilk maçına, Türkiye Kupası'nda 6-0 kazanılan Adanaspor karşısında çıkmış, Samsun önünde ise 87'de Fred'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Sambacı'nın yokluğunda şimdi gözler Krunic'te olacak. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun bundan sonraki haftalarda düzenli olarak 11'de görev yapması bekleniyor.

Deneyimli futbolcunun da bu süreçte kendisine çok güvendiği belirtilirken, Fred'i aratmayacağını düşündüğü de gelen haberler arasında.