Frey, Allahyar ve Zajc'ın performansları

Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Frey, Allahyar ve Zajc, yeni takımlarında gösterdikleri performansla sarı-lacivertli yönetimi memnun etti.

Fenerbahçe yönetimi, takımda tutunamayan bazı futbolcuları sezon başında kiralık olarak göndermişti.

10 GOL 3 ASİST

O isimlerden biri olan Michael Frey, Belçika ekibi Waasland Beveren'de çıktığı 25 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

Başkan Ali Koç, Beşiktaşlı Larin gibi Belçika'da kendini bulan İsviçreli futbolcuyu satarak gelir elde etmeyi planlıyor.

ALLAHYAR'DAN MÜTHİŞ ASİST

Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan Allahyar Allahyar Sayyadmanesh ise, Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendikleri maçta yaptığı asistle göz doldurdu.

Kendi alanından rakip ceza sahasına kadar topu süren İranlı futbolcu, verdiği gol pasıyla alınan galibiyette önemli rol oynadı. Genç futbolcu şimdiye kadar 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Zorya'ya kiralanan Allahyar'dan müthiş asist - İZLE

İtalya Serie A'da piyasası bulunan Miha Zajc ise takımın en istikrarlı oyuncusu konumunda.

20 maçta forma giyen Slovenyalı futbolcu, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.