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    Frey, Allahyar ve Zajc'ın performansları

    Frey, Allahyar ve Zajc'ın performansları

    Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Frey, Allahyar ve Zajc, yeni takımlarında gösterdikleri performansla sarı-lacivertli yönetimi memnun etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 12:36
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    Fenerbahçe yönetimi, takımda tutunamayan bazı futbolcuları sezon başında kiralık olarak göndermişti.

    10 GOL 3 ASİST

    O isimlerden biri olan Michael Frey, Belçika ekibi Waasland Beveren'de çıktığı 25 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

    Başkan Ali Koç, Beşiktaşlı Larin gibi Belçika'da kendini bulan İsviçreli futbolcuyu satarak gelir elde etmeyi planlıyor.

    Frey, Allahyar ve Zajc ın performansları #1

    ALLAHYAR'DAN MÜTHİŞ ASİST

    Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan Allahyar Allahyar Sayyadmanesh ise, Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendikleri maçta yaptığı asistle göz doldurdu.

    Kendi alanından rakip ceza sahasına kadar topu süren İranlı futbolcu, verdiği gol pasıyla alınan galibiyette önemli rol oynadı. Genç futbolcu şimdiye kadar 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

    Zorya'ya kiralanan Allahyar'dan müthiş asist - İZLE

    İtalya Serie A'da piyasası bulunan Miha Zajc ise takımın en istikrarlı oyuncusu konumunda.

    20 maçta forma giyen Slovenyalı futbolcu, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Frey, Allahyar ve Zajc ın performansları #2

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