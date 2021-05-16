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    Frey: En büyük hayalim Fenerbahçe'de şampiyon olmak

    Waasland-Beveren'den Fenerbahçe'ye geri dönen Michael Frey, açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 13:03
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    Frey: En büyük hayalim Fenerbahçe'de şampiyon olmak

    Sezonu Waasland-Beveren'de 17 gol ve 4 asistle geçiren Michael Frey, kariyerinin en iyi performnasını sergiledikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

    "İLK 11'DE DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYORUM"

    Transferde Anderlecht, Genk, Hamburg ve Osasuna ile adı anılan Michi Frey, "Belçika'da özgüvenim yeniden yerine geldi. Hayalim hala Fenerbahçe'de ilk 11'in düzenli bir üyesi olmak." ifadelerini kullandı.

    "Belçika'da devam etmek ister misin?" şeklinde gelen soruya Frey, "Bu konuda konuşamam. Ancak, Belçika'ya yeniden transfer olursam iyi yapılanmış bir kulüpte oynamak isterim." cevabını verdi.

    Frey: En büyük hayalim Fenerbahçe de şampiyon olmak #1

    "FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK KAZANMAK İSTİYORUM"

    Frey, "En acil ve en büyük dileğim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk kazanmak. Ben futbol oynamak ve eğlenmek isteyen biriyim. Ancak, böylece mutlu olabiliyorum. Sıkı çalışma ve sabırla her şeyin mümkün olacağına inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Frey: En büyük hayalim Fenerbahçe de şampiyon olmak #2

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