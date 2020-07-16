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    Frey: Fenerbahçe'de yeniden doğacağım

    Kendisini mental olarak çok iyi hissettiğini belirten Frey, Fenerbahçe kampında fark yaratacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 15:17
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    Frey: Fenerbahçe'de yeniden doğacağım

    Almanya İkinci Lig kulüplerinden Nürnberg'in satın alma opsiyonunu kullanmadığı Michael Frey kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye dönerek kamp çalışmalarına katılacağını açıklamıştı.

    Frey yeni bir açıklama daha yaparak, "Fenerbahçe'de yeniden doğacağını" dile getirdi.

    "YENİDEN DOĞACAĞIM"

    Nürnberg'te hem mental hem de fiziksel oalrak iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizen Frey, "Nürnberg'de kısıtlı imkanlarla önemli işler yaptık ve şimdi artık özlediğim Fenerbahçe'ye dönme zamanı geldi. Kendimi mental olarak çok iyi hissediyorum ve fiziksel olarak da diriyim. Fenerbahçe'deki kamp çalışmalarında fark yaratacağımı ve yeniden doğacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

    Frey: Fenerbahçe'de yeniden doğacağım #1

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