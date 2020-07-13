- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Frey, Fenerbahçe'ye geri döndü
Frey, Fenerbahçe'ye geri döndü
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 18:17
Fenerbahçe'nin 2018 yılında Zürich'ten renklerine kattığı Michael Frey, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmış ve taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edilmişti.
Sarı-lacivertliler yönetim de İsviçreli futbolcuyu, Alman ekibi Nürnberg'e satıl alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak göndermişlerdi.
NÜRNBERG OPSİYONU KULLANMADI
Bundesliga 2'de sezonu 16. sırada tamamlayan ve playout maçında son dakikada attığı golle ligde kalan Nürnberg, Frey'in 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Nürnberg, yollarını ayırdığı bazı oyuncularla görüşmelerini sürdürdüğünü de belirtirken, Alman basını Frey'in satın alınmayacağı bilgisini paylaştı.
2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Michael Frey, son dönemde 11'deki yerini kaybettiği Nürnberg'de 32 maçta 2380 dakika oynadı ve 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Alman ekibinden ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilere geri dönen 25 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.