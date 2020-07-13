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    Frey, Fenerbahçe'ye geri döndü

    Frey, Fenerbahçe'ye geri döndü

    Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey kalıcı olamadı. Alman kulübü, İsviçreli oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 18:17
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    Frey, Fenerbahçe'ye geri döndü

    Fenerbahçe'nin 2018 yılında Zürich'ten renklerine kattığı Michael Frey, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmış ve taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edilmişti.

    Sarı-lacivertliler yönetim de İsviçreli futbolcuyu, Alman ekibi Nürnberg'e satıl alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak göndermişlerdi.

    NÜRNBERG OPSİYONU KULLANMADI

    Bundesliga 2'de sezonu 16. sırada tamamlayan ve playout maçında son dakikada attığı golle ligde kalan Nürnberg, Frey'in 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

    Nürnberg, yollarını ayırdığı bazı oyuncularla görüşmelerini sürdürdüğünü de belirtirken, Alman basını Frey'in satın alınmayacağı bilgisini paylaştı.

    Frey, Fenerbahçe'ye geri döndü #1

    2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Michael Frey, son dönemde 11'deki yerini kaybettiği Nürnberg'de 32 maçta 2380 dakika oynadı ve 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

    Alman ekibinden ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilere geri dönen 25 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Frey, Fenerbahçe'ye geri döndü #2

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