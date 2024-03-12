Fuat Çapa: Ankaragücü maçı 6 puan değerinde Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, takımın çizdikleri rota doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

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Samsunspor'un deneyimli futbol direktörü Fuat Çapa, AA muhabirine, sahalarında 2-1 yendikleri Ankaragücü maçının 6 puan değerinde olduğuna işaret etti.

Ligde puanların birbirine yakın olması nedeniyle Ankaragücü maçını kazanarak 6 puan değerinde puan aldıklarını anlatan Çapa, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Karşılaşma genelinde özellikle ilk yarıda çok pozisyona girdik değerlendiremedik. Teknik direktörümüz Markus Gisdol ve ben görev geldikten sonra bir planlama yapmıştık. Sahada yapmış olduğumuz planları görmek bizi mutlu ediyor. Yani nereden başlayıp nereye gideceğimizin rotasını çizmiştik. Şu anda çizdiğimiz rota doğrultusunda ilerliyoruz." dedi.

"3 puan ile sahadan ayrılmak istiyoruz"

Çapa, 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçının da 6 puan değerinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: