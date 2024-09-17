İHA

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK, deplasmanda Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu.

Müsabakada orta sahadan attığı şık golle takımının tek sayısını kaydeden Furkan Soyalp, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GEÇEN YILKİ MAÇTA MUSLERA'NIN ÇOK ÖNE ÇIKTIĞINI HİSSEDİYORDUM"

Attığı gol sonrası kendisini alkışlayan Galatasaray taraftarına teşekkür eden Soyalp, şu ifadeleri kullandı:

Maçın gidişatından dolayı tabii ki duygularım daha farklı. Maçtan önce de planlamıştım, arkadaşlarımla da paylaştım. Geçen yılki maçta da Muslera’nın çok öne çıktığını hissediyordum. Denemek istedim. Bunu başaramayınca eleştiri çok büyük. Onu cesaret edip de denemek bana nasip oldu. Umarım bundan sonraki kariyerimde de daha cesur olmamı sağlar. Bu artık geçmişte kaldı. Galatasaray deplasmanı her zaman zor. Bugünkü oyun planında istediklerimizi yapamamamız, Sivas deplasmanından buraya gelip, 2 gün burada kalıp yorgun çıkmamız bizi negatif etkiledi.