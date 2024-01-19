Futbol camiasına bomba gibi düşen iddia: Wilfried Zaha emekliliği düşünüyor Galatasaray'daki performansıyla henüz beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha'nın, Afrika Kupası'na çağrılmaması üzerine milli takımdan emekli olmayı düşündüğü öğrenildi.

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Galatasaray yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılılarda yapılan transferler büyük ses getirdi.

Cimbom'da transferi büyük ses getiren ve göstereceği performans bir hayli merak konusu olan oyunculardan birisi de Wilfried Zaha olmuştu.

Yıldız futbolcu, yeni takımında sahaya çıktığı ilk maçlarda gösterdiği oyunla taraftarlardan geçer not almamıştı.

31 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ettiği mücadelenin resmen baş mimarlarından olmuştu. Futbolcu, eski takımına karşı gol kaydederken oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarlarla arasındaki buzları eritmişti.

Eleştiri oklarını üzerine çekmişti

Fakat Zaha, bu karşılaşmanın ardından istikrarlı performansını koruyamadı ve yeniden eleştiri oklarını üzerine çekti.

Yıldız isim, Galatasaray'ın son olarak Trendyol Süper Lig'de Mondihome Kayserispor'u 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla mağlup ettiği maçlarda ortaya koyduğu performansla tepkileri üzerine topladı. Futbolcu ile ilgili son olarak ise yurt dışından flaş haberler gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Zaha, ülkesi Fildişi Sahili Milli Takım'ının mücadele ettiği Afrika Kupası'na çağrılmamıştı.

Çıkan haberlerde Fildişi Sahili Milli Takım'ı hocası Gasset'in, oyuncuyu saha içinden ziyade saha dışındaki davranışları nedeniyle kadroya almadığı aktarılmıştı.

Son olarak ise oyuncuyla ilgili Afrique Sports sitesi, flaş bir habere daha yer verdi.

Emekliliği düşünüyor

Zaha'nın, kendi ülkesinde düzenlenen Afrika Kupası'nda kadroya alınmaması nedeniyle oldukça üzüldüğü ifade edildi.

Futbolcunun, bu nedenle Fildişi Sahili milli takımından emekli olmayı düşündüğü vurgulandı. Haberde ayrıca oyuncunun, zamanında İngiliz Milli Takım'ı yerine kendi ülkesini tercih ettiği belirtildi.

Bu anlamda yıldız kanat ile ilgili gelişmeler futbol dünyası tarafından yakından takip ediliyor.