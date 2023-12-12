Futbol camiasından Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki yağdı Futbol camiasının tanınan isimleri Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıya paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

AA & Ensonhaber

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'e birçok teknik direktör ve futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bundan sonraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum. Halil Umut Meler'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum" görüşlerini paylaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Türk futbol ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine, ailesine ve hakem camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Futbolculardan Meler'e destek

Bu 3 teknik adamın yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Merih Demiral, Cenk Tosun, Mert Günok, Umut Nayir, Rıdvan Yılmaz ve Uğurcan Çakır'ın da aralarında yer aldığı birçok futbolcu da saldırıyı kınayarak hakem Meler'e desteklerini dile getirdi.