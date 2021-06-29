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    Futbol kulüplerinden Elmalı davası tepkisi

    Futbol kulüplerinden Elmalı davası tepkisi

    4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesine büyük tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 14:58
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 15:49
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    4 büyükler, Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen iki kardeşin aile bireyleri tarafından istismara uğradığı Elmalı Davası'na dair paylaşımlarda bulunarak tepki gösterdi.

    Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti. Futbolun dev takımları da beraat kararına tepkisiz kalmadı.

    TEK SES OLDULAR

    İşte kulüplerin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar:

    BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM:

    Futbol kulüplerinden Elmalı davası tepkisi #1

    FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM:

    Futbol kulüplerinden Elmalı davası tepkisi #2

    GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM:

    Futbol kulüplerinden Elmalı davası tepkisi #3

    TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM:

    Futbol kulüplerinden Elmalı davası tepkisi #4

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