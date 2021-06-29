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Futbol kulüplerinden Elmalı davası tepkisi

Futbol kulüplerinden Elmalı davası tepkisi

4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesine büyük tepki gösterdi.