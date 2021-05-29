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    Futbol spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti

    Futbol spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti

    Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin, şeker komasına girmesi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 09:40
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    Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan ünlü spiker Fikret Engin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

    ŞEKER KOMASINA GİRMİŞTİ

    Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi. Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu.

    Fikret Engin TV8'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazımıştı.

    Futbol spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti #1

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