Futbol turnuvasında şöhretler maçı oynandı İstanbul Anadolu Adliyesi'nin düzenlediği futbol turnuvasında şöhretler maçı yapıldı. Ahmet Çakar'ın yönettiği müsabakada eski milli futbolcular Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Hasan Kabze ve Cihan Haspolatlı'nın da arasında yer aldığı isimler forma giydi.

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AA

İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından düzenlenen "100. Yıl Futbol Turnuvası"nın final etkinliği kapsamında şöhretler maçı oynandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Spor Tesisleri'nde yapılan şöhretler müsabakasını FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar yönetti.

Karşılaşmada kırmızı takımda eski milli futbolcular Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Hasan Kabze ve Cihan Haspolatlı'nın da arasında yer aldığı isimler forma giydi.

Beyaz takımda ise başsavcılar, başsavcı vekilleri, savcılar ve hakimler görev yaptı.

Turnuva törenle sona erdi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla organize edilen turnuva, final maçı ve ödül töreniyle son buldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)