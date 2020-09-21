Futbolcu Cevher Toktaş'ın oğlunu boğarak öldürdüğü ortaya çıktı

İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nde hazırlanan raporda, bir dönem Hacettepe formasıyla Süper Lig'de de oynayan futbolcu Cevher Toktaş'ın oğlunu boğarak öldürdüğü belirtildi.

Bursa’da, oğlu Kasım'ı (5) koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (33) hakkındaki iddianame tamamlandı.

ADLİ TIP RAPORU: BOĞULMA

İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nde hazırlanan raporda, Kasım’ın ölümünün hastanede verilen ilaç veya uygulanan tedaviden kaynaklı olmadığı, küçük çocuğun ‘boğularak’ öldüğü belirtildi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Cevher Toktaş hakkında ‘Yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

SÜPER LİG'DE OYNAMIŞTI

Süper Lig’de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü’nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’deki Bursa Yıldırımspor’da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürmüş, doktor tarafından muayene edilen Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılmıştı.

Cevher Toktaş, doktorlara haber verip refakatçı olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını söylemiş, yoğun bakıma alınan Kasım Toktaş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

Ölüm raporunda ‘nefes yetersizliği’ yazılan Kasım'ın ölümünün üzerinden 12 gün geçtikten sonra Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü söylemiş ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu belirtmişti.

"OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Cevher Toktaş, emniyetteki ifadesinde, “Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yatakta yatmakta olan oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da gelip muayene ederek, yoğun bakıma aldılar. 2 saat sonra oğlumun ölüm haberi aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polis karakoluna gittim. Kasım’ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum." demişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, ‘Yakın akrabayı öldürmek’ suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Burada da emniyetteki ifadesini tekrarlayan Toktaş tutuklanarak, Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, babasının öldürdüğünü söylediği Kasım'ın mezarının, cumhuriyet savcısının gözetiminde açılmasına karar verdi. 5 Mayıs’ta mezarı açıldıktan sonra Kasım'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Küçük Kasım'ın cenazesi, otopsinin ardından yeniden toprağa verildi.