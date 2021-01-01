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    Futbolcu ve teknik direktörlerin yeni yıl mesajları

    Futbolcu ve teknik direktörlerin yeni yıl mesajları

    Aralarında Ronaldo, Mesut Özil ve Gökhan Gönül gibi isimlerin bulunduğu bazı futbolcular, Instagram hesaplarından aileleriyle çekildikleri fotoğrafları paylaşıp takipçilerinin yeni yılını kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 11:14
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    Birçok olayın yaşandığı 2020 yılı sonunda bitti.

    Koronavirüse rağmen maçlara çıkmaya devam eden futbolcular, zorlu geçen yılın son gününde Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

    Ronaldo, Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu isimler, takipçilerinin yeni yılını kutladı.

    İşte o paylaşımlar:

    Mesut Özil: Herkese mutlu seneler.

    Futbolcu ve teknik direktörlerin yeni yıl mesajları #1

    Burak Yılmaz: Herkese mutlu seneler. Happy new year. #2021

    Futbolcu ve teknik direktörlerin yeni yıl mesajları #2

    Gökhan Gönül: Tüm umutlarınızın gerçek olduğu, sağlıklı, huzurlu yeni bir yıl olur inşallah.

    Futbolcu ve teknik direktörlerin yeni yıl mesajları #3

    Semih Şentürk: Şentürk ailesi sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diler.

    Futbolcu ve teknik direktörlerin yeni yıl mesajları #4

    Ronaldo: Yeni yılınız mutlu olsun.

    Futbolcu ve teknik direktörlerin yeni yıl mesajları #5

    İrfan Can Kahveci: Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yeni yıl geçirmenizi diliyorum. Herkesin yeni yılını kutlarım, mutlu yıllar!

    Futbolcu ve teknik direktörlerin yeni yıl mesajları #6

    Fatih Terim: Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun.

    Futbolcu ve teknik direktörlerin yeni yıl mesajları #7

    Şenol Güneş: Yeni yıl, geleceğin ilk adımıdır, adımlarınız sizi mutluluğa götürsün. Kötülükleri şutlayın, iyiliklere kucak açın.

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