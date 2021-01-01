Futbolcu ve teknik direktörlerin yeni yıl mesajları

Aralarında Ronaldo, Mesut Özil ve Gökhan Gönül gibi isimlerin bulunduğu bazı futbolcular, Instagram hesaplarından aileleriyle çekildikleri fotoğrafları paylaşıp takipçilerinin yeni yılını kutladı.

Birçok olayın yaşandığı 2020 yılı sonunda bitti.

Koronavirüse rağmen maçlara çıkmaya devam eden futbolcular, zorlu geçen yılın son gününde Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Ronaldo, Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu isimler, takipçilerinin yeni yılını kutladı.

İşte o paylaşımlar:

Mesut Özil: Herkese mutlu seneler.

Burak Yılmaz: Herkese mutlu seneler. Happy new year. #2021

Gökhan Gönül: Tüm umutlarınızın gerçek olduğu, sağlıklı, huzurlu yeni bir yıl olur inşallah.

Semih Şentürk: Şentürk ailesi sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diler.

Ronaldo: Yeni yılınız mutlu olsun.

İrfan Can Kahveci: Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yeni yıl geçirmenizi diliyorum. Herkesin yeni yılını kutlarım, mutlu yıllar!

Fatih Terim: Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz; değer mi sorusuna karşılık gönülden değer diyeceğimiz; bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun.

Şenol Güneş: Yeni yıl, geleceğin ilk adımıdır, adımlarınız sizi mutluluğa götürsün. Kötülükleri şutlayın, iyiliklere kucak açın.