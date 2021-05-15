Futbolculardan Sergen Yalçın'ın basın toplantısına baskın

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular Sergen Yalçın'ın basın toplantısını bastı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta maç sonunda büyük sevinç yaşandı.

SERGEN YALÇIN'A SÜRPRİZ

Şampiyonluğun ardından başarının mimarı teknik direktör Sergen Yalçın da basın mensuplarının karşısına geçerken futbolcular bu sırada basın toplantısını bastı.

Keyifli anlara sahne olan bu anlarda siyah-beyazlı futbolcular marşlarla hocalarını onore ederken hep birlikte sevinç yumağı oluşturdular.

Bir şampiyonluk klasiği olan bu kutlama sırasında, Yalçın da öğrencilerine destek vererek tezahüratlara eşlik etti.

Beşiktaşlı futbolcular basın toplantısını bastı - İZLE

