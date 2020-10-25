Futbolcuları Rizespor'a götürme vaadiyle dolandırdılar

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) sahte menajerlerin, 3 genç futbolcuyu Rizespor'a götürme vaadiyle dolandırdığını açıkladı.

Sahte futbol menajerleri, 3 futbolcuyu daha kandırdı...

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), İngiltere'den 3 genç oyuncunun kendileri ile irtibata geçtiğini ve Ç.Rizespor'a transfer olma vaadi ile kandırıldıklarını beyan ettiğini duyurdu.

"SİZE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALATTIRACAĞIM"

"Sizi Türkiye'ye götüreceğim ve Ç.Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzalattıracağım" diyen sahte menajerlerden biri olan Alec Faustino, sözde temsilciliğini yaptığı iki oyuncudan vize, uçak bileti ve sağlık raporu adı altında 1000 euro aldı ancak iki oyuncunun Türkiye hayali, sahte sözleşmeler nedeniyle suya düştü.

Nicholas Sizer adlı sahte menajerin ağına düşen bir İngiliz genç oyuncu da, yine Ç.Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını sanarak çeşitli masraflar adı altında 2000 euro kaptırdı.

3 oyuncu da, tanışmadıkları Alec Faustino ve Nicholas Sizer ile sosyal medya veya e-posta vasıtasıyla iletişim kurdu. İki isahte menajer, Europe Sport Management adlı bir menajerlik şirketinde çalıştıklarını iddia ettiler.

Bu yılın başlarında da Hollanda Futbolcular Birliği (VVCS), Alec Faustino adlı kişinin çeşitli Hollandalı oyunculara yaklaştığı yönünde uyarı yapmıştı.