Futbolcuların saçlarını sarıya boyatmasıyla ilgili 'dopingi gizliyor' iddiası çürütüldü

AA & Ensonhaber

Son dönemde sosyal medyada yayılan bir iddia dilden dile dolanmıştı.

Buna göre Galatasaraylı futbolcuların birçoğunun saçını sarıya boyatmasının ardından yeni bir tartışmanın fitili ateşlenmişti.

Galatasaraylı futbolcuların birçoğunun saçını sarıya boyatması üzerine sosyal medyada “Saç boyatmak, doping testlerinden geçmeyi sağlıyormuş” iddiası, tartışma konusu olmuştu.

SAÇ BOYATMAK DOPİNGİ GİZLİYOR İDDİASINA SON NOKTA KOYULDU

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) Genel Direktörü Prof. Dr. Rüştü Güner, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güner, sosyal medyada yer alan saç boyatarak doping kontrolünden kaçılabildiği iddiasıyla ilgili net konuştu.

"SAÇ ÖRNEĞİ ALMIYORUZ"

Doping kontrol örneği olarak yalnızca idrar ve kan alındığını söyleyen Güner, saç örneği alınmadığını belirtti.

Laboratuvarların çok hassas olduğunu ve 3-4 ay sonra bile idrarda çıkabilen sonuçlar verdiğini de ifade eden Prof. Dr. Güner, "Analiz hassasiyetleri böyleyken saçı doping kontrol malzemesi olarak kullanmayız. O yüzden saçın sarıya boyanması, kırmızıya boyanması, mora boyanması doping kontrollerini etkilemez." şeklinde konuştu.

"SAÇIN BOYANMASI DOPİNG KONTROLLERİNİ ETKİLEMEZ"

Güner'in açıklaması şu şekilde:

"Yapay zekaya soracak olursanız böyle yanıtlar alabilirsiniz. Çünkü yapay zeka, tüm interneti tarıyor size bir yanıt veriyor. Sanıyorum ondan dolayı bu kadar yaygın tartışıldı bu konu. Doping kontrol örneği olarak yalnızca idrar ve kan alıyoruz. Saç örneği almıyoruz. İdrar örneği bize o kadar güzel sonuçlar veriyor ki. Çünkü laboratuvarlarımız çok çok hassas. Bazı maddeler kesildikten 3-4 ay sonra bile idrarda çıkabiliyor. Analiz hassasiyetleri böyleyken saçı doping kontrol malzemesi olarak kullanmayız. O yüzden saçın sarıya boyanması, kırmızıya boyanması, mora boyanması doping kontrollerini etkilemez."

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