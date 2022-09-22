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    Futbolcuların tatil görüntüleri

    Futbolcuların tatil görüntüleri

    Süper Lig'in milli araya girmesini fırsat bilen futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.
    • 22.09.2022 - 21:50
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 21:51
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    Süper Lig'in 7.haftasının ardından milli araya girildi.

    Ligimizde forma giyen futbolcular ise bu arada sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerin beğenisini aldı. Bazı futbolcular aileleriyle tatile giderken bazıları da milli takımlarına gitmek için yola çıktı.

    Lincoln Henrique

    Futbolcuların tatil görüntüleri #1

    Sergio Oliveira

    Futbolcuların tatil görüntüleri #2

    Lucas Torreira

    Futbolcuların tatil görüntüleri #3

    Francisco Montero

    Futbolcuların tatil görüntüleri #4

    Emre Mor

    Futbolcuların tatil görüntüleri #5

    Jackson Muleka

    Futbolcuların tatil görüntüleri #6

    Wout Weghorst

    Futbolcuların tatil görüntüleri #7

    Patrick van Aanholt

    Futbolcuların tatil görüntüleri #8

    Maxi Gomez

    Futbolcuların tatil görüntüleri #9


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