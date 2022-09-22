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Futbolcuların tatil görüntüleri
Süper Lig'in milli araya girmesini fırsat bilen futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.
- 22.09.2022 - 21:50
- Güncelleme : 22.09.2022 - 21:51
Süper Lig'in 7.haftasının ardından milli araya girildi.
Ligimizde forma giyen futbolcular ise bu arada sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerin beğenisini aldı. Bazı futbolcular aileleriyle tatile giderken bazıları da milli takımlarına gitmek için yola çıktı.
Lincoln Henrique
Sergio Oliveira
Lucas Torreira
Francisco Montero
Emre Mor
Jackson Muleka
Wout Weghorst
Patrick van Aanholt
Maxi Gomez