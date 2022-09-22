Futbolcuların tatil görüntüleri

Süper Lig'in milli araya girmesini fırsat bilen futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

Süper Lig'in 7.haftasının ardından milli araya girildi.

Ligimizde forma giyen futbolcular ise bu arada sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerin beğenisini aldı. Bazı futbolcular aileleriyle tatile giderken bazıları da milli takımlarına gitmek için yola çıktı.

Lincoln Henrique

Sergio Oliveira

Lucas Torreira

Francisco Montero

Emre Mor

Jackson Muleka

Wout Weghorst

Patrick van Aanholt

Maxi Gomez