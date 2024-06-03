Futbolda 2023-2024 sezonu tescil edildi Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca tescil edildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş şampiyon olarak tescil edildi.

Süper Lig'de puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve İstanbulspor, 1. Lig'e düşürüldü.

1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Eyüpspor ile Göztepe, play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Bodrum FK takımları Süper Lig'e yükseltildi.

Puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Tuzlaspor, Altay ve Giresunspor takımları alt lige düştü.

Bursaspor, 3. Lig'e düştü

2. Lig'de mücadele eden Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Iğdır FK, 1. Lig'e çıktı.

Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FK, Bursaspor ve Adıyaman FK, Kırmızı Grup'ta ise Etimesgut Belediyespor, Düzcespor, Denizlispor ve Uşakspor lige veda etti.

TFF 3. Lig'de gruplarında ilk sırada yer alan Kepezspor, Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor ve Adana 1954 FK ile play-off'ta rakiplerini geride bırakan Elazığspor ve Erbaaspor, 2. Lig'e yükseltildi.

Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Malatya Arguvanspor, Tarsus İdman Yurdu, Hacettepe 1945, Eynesil Belediyespor, Sapanca Gençlikspor, Darıca Gençlerbirliği, Akhisarspor, Sivas Dört Eylül Futbol, Siirt İl Özel İdaresi, Çatalcaspor ve Sultanbeyli Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü.

Bölgesel Amatör Lig'de başarılı olan Beykoz İshaklıspor, Çorluspor 1947, Nilüfer Belediye FK, Tire 2021, Muğlaspor, 1926 Polatlı Belediyespor, Niğde Belediyespor, Viranşehir Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor, Çayelispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, T. Metal 1963, TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Yeni Malatyaspor, 1. Lig'de yer alacak

TFF Yönetim Kurulu kararınca 6 Şubat depremleri nedeniyle 2023-2024 sezonunda hakları dondurulan Yeni Malatyaspor, 2024-2025 futbol sezonunda 1. Lig'de, Kahramanmaraşspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor'un ise TFF 3. Lig'de yer almasına karar verildi.