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Futbolda ara transfer dönemi bugün sona eriyor
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün bitecek.
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 09:07
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ SONA ERİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi salı günü tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.