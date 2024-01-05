Futbolda büyük başarı! Gedizli kızlar birinciliği yine kimseye bırakmadı

Kütahya’da düzenlenen Genç Kızlar Futbol Turnuvası'nda 5 yıldır final kaybetmeyen Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı, bu sene de Kütahya Toki sahasında oynanan finalde Kılıçarslan Anadolu Lisesi Kız Futbol takımını 2-1 yenerek Bölge finallerinde Kütahya’yı temsil etme hakkı kazandı.
"Türkiye şampiyonasına katılacağız"
Kız futbol takımının bu başarısından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Okul Müdürü Mustafa Aslan, şöyle konuştu:
Kızlarımız 5 senedir bu turnuvada final oynuyor ve kaybetmiyor. Okulumuz il birincisi olarak Kütahya’yı bölge finallerinde temsil edecek. İnşallah bölge finallerinden de alnımızın akıyla çıkarak Türkiye şampiyonasına katılacağız. Öğrencilerimize güveniyoruz. Kızlarımızı ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.
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