Futbolda büyük başarı! Gedizli kızlar birinciliği yine kimseye bırakmadı Kütahya’nın Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız futbol takımı, 5 yıllık geleneği bozmadı yine il birincisi oldu.

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Kütahya’da düzenlenen Genç Kızlar Futbol Turnuvası'nda 5 yıldır final kaybetmeyen Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı, bu sene de Kütahya Toki sahasında oynanan finalde Kılıçarslan Anadolu Lisesi Kız Futbol takımını 2-1 yenerek Bölge finallerinde Kütahya’yı temsil etme hakkı kazandı.

"Türkiye şampiyonasına katılacağız"

Kız futbol takımının bu başarısından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Okul Müdürü Mustafa Aslan, şöyle konuştu: