Futbolda Kumpas Davası ana sanıkları yakalandı

Futbolda şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı.

Kumpas davasının ana sanıklarından İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanan şüpheliler Emre ve Haktan Helvacı gözaltına alınarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İfadeleri alınan şüpheliler Emre ve Haktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Futbolda şike kumpası davasında 4'ü tutuklu 107 sanık yargılanıyor.

Fenerbahçe ise yaptığı yazılı açıklamada durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçemize kurulan Kumpas Davası’nda haklarında adli kontrol tedbirleri ile tutuksuz yargılanmasına karar verilen emniyet eski mensuplarından olup yargılama sırasında tahliye edilen İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı illegal yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 Eylül Cumartesi sabah 07.45'te yakalandı.

Bu gelişme üzerine Kulübümüz, Kumpas Davası’nın tahliye edilen sanıklarından İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı hakkında, sanıkların kaçma şüphesini fiilen gerçekleştirdikleri gerekçesiyle mahkemeden tutuklanmaları talebinde bulunmuştur.

6'sı tutuklu olmak üzere 107 sanığın yargılandığı Kumpas Davası'nın görülmesine 9-20 Kasım 2020 tarihlerinde devam edilecek. Duruşmalar, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak."