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    Gabriel Jesus'un menajerinden Arsenal itirafı

    Manchester City’nin Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus’un menajeri, oyuncusunun Arsenal ile olan transfer görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    • 11.05.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:52
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    Gabriel Jesus'un menajerinden Arsenal itirafı

    Manchester City’nin Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus’un, Arsenal ile olan görüşmelerine dair ilk açıklama geldi.

    "Proje hoşumuza gitti"

    Gabriel Jesus’un menajeri Marcelo Pettinati, oyuncusunun Arsenal’e transferine yeşil ışık yaktı.

    Pettinati yaptığı açıklamada, ”Arsenal ile Gabriel Jesus’un transferi hakkında konuştuk. Bize sundukları proje gerçekten hoşumuza gitti. Görüşmelerimiz halen devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

    Gabriel Jesus un menajerinden Arsenal itirafı #1


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