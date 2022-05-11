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- Gabriel Jesus'un menajerinden Arsenal itirafı
Gabriel Jesus'un menajerinden Arsenal itirafı
Manchester City’nin Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus’un menajeri, oyuncusunun Arsenal ile olan transfer görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- 11.05.2022 - 17:46
- Güncelleme : 11.05.2022 - 17:52
Manchester City’nin Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus’un, Arsenal ile olan görüşmelerine dair ilk açıklama geldi.
"Proje hoşumuza gitti"
Gabriel Jesus’un menajeri Marcelo Pettinati, oyuncusunun Arsenal’e transferine yeşil ışık yaktı.
Pettinati yaptığı açıklamada, ”Arsenal ile Gabriel Jesus’un transferi hakkında konuştuk. Bize sundukları proje gerçekten hoşumuza gitti. Görüşmelerimiz halen devam ediyor.” ifadelerini kullandı.