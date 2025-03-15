Gabriel Paulista, 19 maç sonra 11'e döndü

Haber Merkezi
Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada Beşiktaş taraftarının beklediği bir gelişme yaşandı.
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Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 19 maç sonra ilk 11'e adını yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5’inci haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, o tarihten sonra 19 maçta formasından uzak kaldı.
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