Gabriel Paulista, ameliyat edildi

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Beşiktaş'ın İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildiği UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki savunma oyuncusunun ameliyat edildiğini duyurdu.

"REHABİLİTASYON SÜRECİNE EN KISA ZAMANDA BAŞLANACAKTIR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gabriel Paulista Ameliyat Oldu



Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir.



Cerrahi rektus femoris onarımı gerçekleştirilen Paulista’nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır.



Gabriel Paulista’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

2.5 AY YOK

TRT Spor'un haberine göre; sakatlığı ciddi görünün Brezilyalı stoper, yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı.

Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edememişti.

Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil olmuştu.