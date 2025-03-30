Gabriel Paulista: Ligdeki tek namağlup şampiyon Beşiktaş

İHA

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından siyah-beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Gabriel Paulista, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BANA YARDIMCI OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Galip geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Paulista, şu şekilde konuştu:

Öncelikle hocalarıma, sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada 90 dakika mücadele ettim ve dört aylık çok zor, çok acı verici bir süreçten çıktım. Kariyerim açısından, ailem açısından ağır bir sakatlıktan döndüm. Bu yüzden müteşekkirim. İkincisi Felix Uduokhai'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Operasyon geçirdi arkadaşım, çok büyük bir oyuncu. Buradan da ona en yakın zamanda takıma geri dönmesini diliyorum.

"HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ"

Maça ekstra motivasyon ile çıktıklarını dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, şu açıklamalarda bulundu:

Maçın önemini çok iyi biliyorduk. Beşiktaş tarihi açısından da çok önemli bir maç oldu. Ligdeki tek namağlup şampiyon takım bildiğiniz gibi Beşiktaş. Biz de bu motivasyonla çıktık. Ekstra motivasyon gösterdik. Oyuncular çok iyiydi. Herkes çok iyi oynadı. Hepimiz için çok önemli bir galibiyetti. Böyle devam etmeliyiz. Önümüzde mücadele edeceğimiz çok maç var.

"NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"

Namağlup şampiyonluk unvanının kendilerinde kaldığını hatırlatan Paulista, şu ifadeleri kullandı: